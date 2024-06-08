2 тыс. волонтёров будут работать на Играх БРИКС в Казани

2 тысячи человек из Казани и ещё 17 регионов страны помогут в проведении спортивных соревнований БРИКС

Их привлекут к 15 направлениям деятельности, включая организацию спортивных состязаний, помощь зрителям, медицинское обеспечение и взаимодействие с прессой.

По словам министра по делам молодёжи Рината Садыкова, от работы волонтеров зависит общее впечатление о мероприятии, поэтому готовили добровольцев с особой тщательностью.

Ранее мы сообщали, что на время Игр БРИКС в Казани ограничили продажу алкоголя.