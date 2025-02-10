2 школьницы отравились неизвестным веществом во "Вкусно — и точка" в Казани

Посетительница одного из заведений обнаружила двух девочек в туалетной кабинке. 15-летняя школьница была в неадекватном состоянии и не осознавала, где находится, а её 14-летняя подруга лежала без сознания в луже рвоты.

Персонал заведения сразу вызвал скорую помощь. Младшую из девочек пришлось выносить на носилках. Очевидцы утверждают, что они ничего не ели во время посещения кафе.

Пострадавших госпитализировали в ДРКБ. Врачи предполагают, что причиной их состояния могла стать передозировка неизвестным веществом, пишет Mash Iptash.

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