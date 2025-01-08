2 малышки пострадали в ДТП в Казани

На ул. Олега Кошевого в региональной столице Татарстана столкнулись Ford Mondeo и Hyundai Solaris.

По информации Государственной автомобильной инспекции, предоставленной изданию «Татар-информ», автовладелец Ford Mondeo выехал на перекресток, игнорируя красный сигнал светофора, что привело к дорожному происшествию.

В результате происшествия пострадали 2 ребенка: 7-летняя пассажирка первого автомобиля и 4-летняя пассажирка второго авто. Обе были госпитализированы в местную больницу для получения медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что прокуратура в Татарстане проводит проверку ДТП, которое унесло 2 жизни.

Прокуратура Елабуги осуществляет контроль за раскрытием всех деталей происшествия и проводит проверку в рамках уголовного дела.