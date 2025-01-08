Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

2 малышки пострадали в ДТП в Казани

В результате происшествия пострадали 2 ребенка

Катя Царева

Подписаться в Telegram

На ул. Олега Кошевого в региональной столице Татарстана столкнулись Ford Mondeo и Hyundai Solaris.

По информации Государственной автомобильной инспекции, предоставленной изданию «Татар-информ», автовладелец Ford Mondeo выехал на перекресток, игнорируя красный сигнал светофора, что привело к дорожному происшествию.

В результате происшествия пострадали 2 ребенка: 7-летняя пассажирка первого автомобиля и 4-летняя пассажирка второго авто. Обе были госпитализированы в местную больницу для получения медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что прокуратура в Татарстане проводит проверку ДТП, которое унесло 2 жизни.

Прокуратура Елабуги осуществляет контроль за раскрытием всех деталей происшествия и проводит проверку в рамках уголовного дела.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

«Мы должны чувствовать эту ответственность»: как в Казани встретили Рождество Христово

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате денег фирмой

убрать плесень стоимость

Новости Татарстана

день назад

Министр промышленности Татарстана потребовал пересмотра налогов для самозанятых

Интересное в Казани

2 дня назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты

утеплить балкон под ключ цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Подростки разгромили подъезд на улице Айтматова в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстанцев предупредили о новом виде мошенничества с Telegram Premium

Новости Татарстана

7 часов назад

Прокуратура в Татарстане проводит проверку ДТП, которое унесло 2 жизни

Новости Казани

день назад

2 драки произошли в 1 периоде матча между казанским «Ак Барсом» и «Авангардом»
Новости Казани
2 дня назад

Каток на «Черном озере» в Казани возобновил свою работу

Территория будет работать 6 и 7 января

Новости Татарстана

39 минут назад

Челнинец получил счет за «коммуналку» на 87 000 рублей

Новости Казани

час назад

В Московском районе Казани без водоснабжения остались 17 домов

Новости Татарстана

2 часа назад

Муллин сообщил о завершении стройки на базе «Алмаш» в Татарстне

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 8 января потеплеет до +2 градусов
В Казани с 13 января откроются пункты сбора ело...
Новости Казани
20 часов назад

В Казани с 13 января откроются пункты сбора елок для переработки

Новости Казани

3 часа назад

Некоторые дома в Казани остались без воды после аварии

Новости Казани

4 часа назад

AZAL 8 января отменила рейс в Казань из-за закрытия воздушного пространства

Новости Казани

5 часов назад

Казань направит 175 миллионов рублей на уборку и плавление снега в 2025 году
Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани для создания гардероба мечты