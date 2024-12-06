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· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани не будут запускать салют на Новый год

С 25 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в ...

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В столице Татарстана в этом году не будет традиционного новогоднего фейерверка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Казани.

В этом году, как и в прошлом, не будет традиционного новогоднего салюта. Причина — противопожарный режим, который действует в регионе в последние годы.

С 25 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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