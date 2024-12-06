В Казани не будут запускать салют на Новый год
pro город
В столице Татарстана в этом году не будет традиционного новогоднего фейерверка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Казани.
В этом году, как и в прошлом, не будет традиционного новогоднего салюта. Причина — противопожарный режим, который действует в регионе в последние годы.
С 25 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим.
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