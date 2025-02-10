При пожаре в Казани погибли мать и дочь, 6 соседей спасли

Сегодня утром в доме №2 на улице Гаврилова в Казани произошел пожар, в результате которого погибли 41-летняя женщина и 12-летний ребенок.

Прокуратура Ново-Савиновского района организовала проверку для выяснения всех обстоятельств трагедии. Надзорное ведомство также контролирует ход процессуальной проверки.

Ранее мы писали о том, что трупы 4 студентов нашли в съемной казанской квартире. По предварительным данным, погибшие были приезжими из Чистопольского и Алексеевского районов Татарстана.