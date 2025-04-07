Казанский «Ак Барс» прошёл в четвертьфинал Кубка Гагарина

В заключительном матче 1/8 финала плей-офф казанский «Ак Барс» вырвал победу у екатеринбургского «Автомобилиста» — 2:1. Серия завершилась в пользу казанцев со счётом 4:3. Команды обменялись шайбами в первом периоде, а в основное время и двух последующих двадцатиминутках заброшенных голов больше не было. Победу «барсам» принес точный бросок во втором овертайме, пишет Mash Iptash.