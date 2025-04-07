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Казанский «Ак Барс» прошёл в четвертьфинал Кубка Гагарина

Победу «барсам» принес....

pixabay.com

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В заключительном матче 1/8 финала плей-офф казанский «Ак Барс» вырвал победу у екатеринбургского «Автомобилиста» — 2:1. Серия завершилась в пользу казанцев со счётом 4:3. Команды обменялись шайбами в первом периоде, а в основное время и двух последующих двадцатиминутках заброшенных голов больше не было. Победу «барсам» принес точный бросок во втором овертайме, пишет Mash Iptash.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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