«Ловите гада»: женщина заявила в полицию на бывшего мужа, который уклоняется от мобилизации

В Одинцово местная жительница обратилась с заявлением в полицию на бывшего мужа. Она заявила, что мужчина скрывается от частичной мобилизации, пишет телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Она передала стражам порядка все личные данные, контакты и номера телефонов, адреса и места пребывания уклониста.

Мужчину опросили, он рассказал, что его бывшая - гражданка Украины. И она, мстя ему за развод, теперь пытается всячески ему навредить. Мужчина отметил, что он не скрывается, повестки не получал.

При этом женщина утверждает, что повестка пришла, а бывший муж скрывается на даче.

"Этим должны заниматься правоохранительные органы, мне без разницы, будет он мобилизован или нет, но, так как у нас есть малолетний ребенок, в воспитании которого он не принимает участия, хотя бы так на него повлиять. Основная цель — лишить его родительских прав", — заявила она.