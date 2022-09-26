84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной на день рождения подарили VIP-место в доме престарелых

Накануне Лидия Федосеева-Шукшина отмечала день рождения, ей 25 сентября исполнилось 84 года. Родственники позаботились об актрисе и приготовили ее интересный сюрприз - они приняли решение отправить ее в дом престарелых. Причем, подальше от столицы, в Калининград.

"Мы открыли с папой в Калининграде дом для престарелых. Если вдруг Лидию Николаевну захотят в какой-то дом престарелых послать, то лучше уж пусть он будет наш", - сообщил сын музыканта Бари Алибасов-младший.

По его словам, заведение заработало несколько месяцев назад.

"Я готов сделать такой заочный подарок. Предоставить VIP-место в доме престарелых имени Бари Алибасова", - цитирует мужчину "ФАН".

В сентябре прошлого года Шукшина развелась с пятым мужем - Бари Алибасовым. Развод выдался скандальным. И это очень негативно отразилось на ее здоровье.

В январе этого года младшая дочь отправила Шукшину в дом престарелых, пояснив, что сама она не справляется с уходом за старушкой.

"У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением, - уверяла Ольга. - В пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка и программа реабилитации больше для отдыха, а не для лечения".

Общественность буквально восстала и потребовала, чтобы Лидию Николаевну забрали домой.

В итоге актрисе пришлось экстренно собрать вещи и выехать из пансионата. Она вернулась обратно в московскую квартиру.