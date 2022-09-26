«Пореченков пойдёт первым»: Иван Охлобыстин высказался о мобилизации актеров в зону СВО

Иван Охлобыстин высказался на тему мобилизации на фронта СВО актеров и представителей шоу-бизнеса. Фанаты буквально одолели их призывами выдвигаться на фронт и показать всем пример. Об этом пишет "Правда.ру".

Звезда "Интернов" в свойственной ему манере отметил, что не верит в новости о том, что знаменитостей уже ждут окопы на Донбассе.

"Что же относительно перечня артистов, будто мобилизованных на спецоперацию, то это кем-то разносимый фейк. Никто никуда пока не собирается", — сказал Охлобыстин.

Добровольно принимать участие в СВО, по словам актера, согласится его коллега Михаил Пореченков.

"Разговаривал с Мишей Пореченковым. Он не в курсе. Хотя, кто-кто, а он пойдёт первым, когда позовут", — разъяснил артист.