«Это не диверсия»: в Татарстане временно будет отключено телевидение и радиовещание

Сегодня, 21 сентября, в Татарстане возможны перебои в работе телевидения и радиовещания. На радиотелевизионном передающем центре РТ проводят ремонтные работы.

Завершиться они должны к 15 часам, и до этого времени телевизоры и радио могут работать с перебоями или вовсе не работать, сообщается в Telegram-канале администрации Советского района Казани. Паниковать не нужно - это не диверсия и не происки врагов. Отключение плановое.