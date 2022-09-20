Актер Сергей Пускепалис погиб в страшном ДТП в Ярославской области

Российский актер Сергей Пускепалис трагически погиб в страшной аварии в Ярославской области, пишет Telegram-канал Baza.

Заслуженный артист попал в ДТП в Ростовском районе. Скончались пассажир и водитель Ford Transit. Пускепалису было 56 лет.

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Он был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова.

Пускепалис работал режиссером в Самарском театре "Понедельник", был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина и режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Среди его главных ролей в кино — "На острие", "1941. Крылья над Берлином", "Метро", "Простые вещи" и "Прогулка". Также актер появлялся в сериалах "Крестный", "Крик совы" и "Операция "Мухаббат"".