Украинские военные разыскивают в захваченном Купянске тех, кто сотрудничал с Россией

Украинские военные ищут среди жителей захваченного Купянска в Харьковской области "коллаборантов". Если таковых находят, то увозят их в неизвестном направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

Беженцы из Купянска рассказывают страшные вещи, которые происходят в городе после прихода ВСУ.

"ВСУ активно ведет работу по вычислению "коллаборантов". Отыскивают и увозят в неизвестном направлении", - сообщили в администрации.

В Минобороны РФ 12 сентября заявили, что войска перегруппированы на донецкое направление для достижения целей СВО. Купянск, Изюм, Шевченково и Балаклея оказались во власти ВСУ.

Что происходит с "коллаборантами", никто не знает. После того, как их увезли, ни одного человека еще не видели живым.