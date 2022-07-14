Певица Диана Гурцкая заявила, что рождение незрячего ребенка - это трагедия

Певица Диана Гурцкая назвала рождение незрячего ребенка трагедией. Об этом сообщает издание StarHit.ru.

"Когда рождается незрячий ребенок или теряет зрение взрослый — это большая трагедия. Так было и в моей семье. Тогда никто не мог представить, что спустя десятилетия я буду здесь, в Кремле, получать высшую артистическую награду", — отметила 44-летняя звезда.

Диане по пути к славе пришло приложить немало усилий, ее путь был сложным и тяжелым. Росла девочка в многодетной семье, знает, что такое интернат. Именно тогда она и увлеклась музыкой.

Теперь она сама оказывает помощь детям с ограниченными возможностями, помогает им адаптироваться в обществе, а также проводит благотворительные программы.