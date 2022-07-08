13-летнего подростка убило во время подготовки к дискотеке - хотел быть диджеем

В Ленобласти 13-летний школьник погиб в студии звукозаписи Дома культуры в поселке Важины, пишет издание 47.news. Предварительно, мальчик готовился выступить на дискотеке в качестве диджея. Трагедия случилась в момент проверки оборудования. Подросток схватился за металлическую трубу, которая шла вдоль стены к батарее.

Тело ученика 7-го класса нашли в помещении звукозаписи. Судебно-медицинский эксперт предположил, что причиной смерти стало поражение электрическим током.

Прибывшие на место следователи установили, что над трубой свисал поврежденный электрический кабель. Оголенной частью он касался лестницы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".