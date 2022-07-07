Украинский боец кунг-фу собирался устроить международный теракт

ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении ряда украинцев, которые готовили большой теракт в отношении как гражданского населения, так и сотрудников силовых ведомств.

Среди подозреваемых оказался довольно известный на Украине спортсмен - председатель местной Федерации кунг-фу Андрей Голубев, сообщает "Ъ".

Он и его товарищи планировали атаковать гуманитарный конвой, для чего начинили бампер автомобиля взрывчаткой, сработать она должна была тогда, когда машина прошла бы рядом с гуманитарными грузами.