Приговоренный к 7,5 годам тюрьмы актер Михаил Ефремов может скоро выйти на свободу

Осведомленный источник из окружения актера Михаила Ефремова, отбывающего срок в колонии Белгородской области за смертельное ДТП в Москве, рассказал, что артист может скоро оказаться на свободе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Несколько дней назад к Михаилу ездил его крестный отец, актер Василий Мищенко. Источник издания заявил следующее: «Мишка наш уже скоро будет здесь. Вот увидите».

Отметим, что к настоящему моменту Ефремов отбыл лишь два года из назначенных ему судом 7,5 лет колонии.

Напомним, что актер Ефремов в нетрезвом состоянии устроил ДТП на Садовом кольце в Москве в июне 2020 года, в котором погиб водитель автофургона.