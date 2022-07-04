В Казани почти на месяц будет ограничено движение по улице Фучика

С 15 июля в Казани будет перекрыто движение по участку улицы Фучика. Ограничение вводится на 20 дней, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Ограничение, уточнили в мэрии, не будет касаться общественного транспорта. Он будет ездить по привычным маршрутам без изменений. Остальным участникам движения придется объезжать закрытый для транзита участок по улицам Закиева и Минской.

Ограничение движения по улице Фучика вводится из-за строительства Вознесенского тракта. Автомобилистам рекомендуют планировать свой маршрут заранее.