Россия должна ответить жестко: украинские военные нанесли удар по Белгороду

Сенатор Андрей Клишас заявил, что ЧП в Белгороде - это прямая, ничем не прикрытая агрессия Украины, а потому Россия должна как можно жестче ответить на нее.

В своем Telegram-канале сенатор указал, что подобный шаг Киева "требует самого жесткого, в том числе военного ответа".

В Белгороде из-за взрыва погибли трое человек. 11 многоквартирных домов и 39 частных строений - разрушены.

До этого глава региона Гладков объяснил громкие звуки, предположительно, сработавшей системой противовоздушной обороны. Однако истинные причины пока выясняются.