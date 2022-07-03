Украинская модель Ховански заявила, что мужчины предлагают ей убежище в обмен на интим

Большегрудая миллионерша-модель Луиза Ховански из Украины заявила, что мужчины активно используют ситуацию в Незалежной, чтобы предложить ей убежище, правда, в обмен на интимные услуги. Девушка сообщила об этом в интервью The Sun.

"Они нередко предлагали мне пожить у них, так, будто они хотели, чтобы я спала с ними в обмен на свою безопасность", — пожаловалась жительница Украины.

По словам Ховански, многие незнакомцы также предлагали ей уехать из страны и выйти за них замуж. Однако модель отказала всем парням и усомнилась в безопасности их обещаний.

"Печально, что некоторые мужчины пытаются извлечь выгоду из происходящего на Украине и использовать нас, женщин. Шовинизм все еще процветает, даже в такое время", — добавила девушка.

Несмотря на предложения, Ховански остается в Киеве и не собирается пока покидать Украину.