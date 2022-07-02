Могилу великого татарского богослова нашли в Каире

В Каире обнаружили могилу знаменитого татарского богослова, которого называли "мусульманским Лютером", Мусы Бигиева. Он умер в 1949 году. Об этом сообщает "Бизнес Онлайн".

Бигиев уехал из СССР в 1930 году, долго жил в эмиграции, кочевал по разным странам. Жил в Финляндии, Китайском Туркестане, был в Индии, Японии, посещал Суматру, Афганистан, Турцию и Египет. Погребальную молитву по татарскому философу совершили в Каире, но до сих пор место его захоронения оставалось неизвестным.

Татарстанское духовенство и ученые не оставляли попыток разыскать могилу Бигиева, для чего в Африку не раз направлялись научные группы.

Могила нашлась на фамильном королевском кладбище Хедивие.

Возможно, уже осенью Татарстан организует торжественные мероприятия по такому случаю и возьмет "шефство" над последним земным пристанищем Бигиева.