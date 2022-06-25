В России гремят выпускные балы. И многие родители с ужасом ожидают возвращения детей с празднований выпускных, как ни крути, а это - первая взрослая ночь вчерашнего школьника. Психологи подготовили мамам и папам несколько советов, как вести себя, если сын вернулся пьяным, а дочь и вовсе явилась домой в мужских трусах.

В первую очередь, советуют специалисты, нужно успокоиться, принять философски тот факт, что чадо, даже самое тихое и домашнее, выросло.

В качестве примера они привели историю девочки-отличницы из Москвы. Ее историей поделилась ее мама.

Старшеклассница всегда была тихой, таких называют "ботанами". На выпускном, выпив несколько глотков алкоголя, к которому девочка не была привычной, она почувствовала, что ее тянет на приключения. Выбежала на мост, вскинула руки, но потеряла равновесие и упала в воду.

Одноклассники, подумали, что ночь прохладная, и мокрая девушка простудится. И сбросились ей по несколько вещей, кто что мог. А потом дали ей допить оставшееся, чтобы согрелась.

До дома уснувшую отличницу донесли на руках. Сдали маме. Каким же был шок самой девочки, когда утром она проснулась и увидела заплаканную мать, а на стуле - пиджак, рубашку, собственное платье и мужские трусы.

А потому родителям не нужно спешить с выводами и бросаться на чадо с обвинениями. Узнайте, как прошла эта ночь, и только потом приходите к умозаключениям.