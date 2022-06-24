Привет с того света: умерший Владимир Жириновский внезапно зашел в социальную сеть

Российские пользователи соцсетей обратили внимание на необычную активность на страничке ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Умерший политик внезапно зашел в соцсеть.

В аккаунте умершего Жириновского в социальной сети "Вконтакте" более 2 месяцев назад обозначено, что он был в сети 23 июня в 14:07 по Москве. После 6 апреля страница покойного лидера ЛДПР появлялась в сети неоднократно, но на комментарии под постами ответы появлялись не с его страницы, а со страницы официальной группы партии.

Во время последней более чем странной активности покойного Владимира Вольфовича никакой новой публикации не появилось.

Но журналисты все-таки обратились к представителям ЛДПР за комментариями. Есть предположение, что зайти на страницу отца мог и сын Жириновского, и кто-то из коллег. Пользователи интернета даже предположили, что Жириновский на самом деле жив, нашлись и те, кто считает, что это - доказательство наличия загробной жизни.

Жириновский умер 6 апреля на 75-м году жизни.