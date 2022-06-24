Активисты «Стопхама» подрались со спецназовцами из-за парковки: четверо покалечены

Активисты движения "Стопхам" устроили драку со спецназовцами на парковке. По данным "МК", эпичное побоище случилось на Ярославском шоссе в Москве, у ресторана "Тануки". Активистов возмутила припаркованная машина. Однако оказалось, что машину так поставили сотрудники специализированного подразделения МВД "Гром".

Исчерпав аргументы, члены "Стопхама" начали проверенным способом бросаться на капот машины спецназовцев. Началась драка.

По итогам ее пострадали четверо. Все - активисты. Одного доставили в больницу, по факту начали проверку.