На федеральном телеканале появятся проститутки: запускается скандальное шоу

Новое скандальное шоу под названием "Раба любви" стартовало на телеканале "Пятница". Идея шоу - перевоспитание проституток. Женщин, которые промышляли сексом за деньги, научат жить нормально и зарабатывать другими способами.

"Наш проект про то, как непросто и порой опасно быть женщиной в современной реальности. Каждая из участниц была жертвой абьюза или насилия. У многих не было возможности получить образование или устроиться на работу, благодаря которой они могли бы оплачивать свои счета и растить детей. Для всех них секс-работа – это выбор в состоянии отчаяния", - заявила одна из наставниц участниц шоу, тренер по личностному росту Кейт Деннис.

Россияне разделились на два лагеря. Одни поддерживают шоу, другие говорят, что проституткам давать второй шанс бесполезно, и уж точно не стоит делать это на федеральном телеканале.