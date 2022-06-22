Королева красоты впала в кому и умерла в 27 лет после простой операции на миндалинах

Королева красоты, полуфиналиста "Мисс Бразилия" 2018 года Глейси Коррейя скончалась в возрасте 27 лет после очень простой операции на миндалинах.

Никто не ожидал, что девушка после операции впадет в кому. В ней она провела два месяца и скончалась, не приходя в себя, сообщает Daily Mirror.

В апреле Глейси провели очень простую плановую операцию и отпустили домой. Потом ее привезли в реанимацию, поскольку началось сильное кровотечение и случилась остановка сердца.

Ее родственники считают, что причиной послеоперационных осложнений у женщины стала халатность врачей.