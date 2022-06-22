И все-таки их пока два: на заседании Госсовета Путин назвал Минниханова президентом

На заседании Госсовета, посвященном развитию ЖКХ и стратегии развития строительства в регионах РФ президент России Владимир Путин называл Рустама Минниханова президентом, хотя закон о региональной власти вступил в силу 1 июня текущего года. Напомним, что с 1 июня все главы регионов РФ должны именоваться главами регионов, слово "президент" по отношению к регионам не может применяться.

В Татарстане взяли предусмотренное законом переходное время до конца года, чтобы все документы и законы привести в соответствие с федеральным законодательством.

Внутри Татарстана Минниханов продолжает пока именоваться президентом, но никто явно не ожидал, что так же назовет его и глава государства.

После доклада Минниханова Путин отметил:

"Рустам Нургалиевич сейчас выступал не как даже президент Татарстана, а как председатель комиссии Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда", то есть, по сути, от имени всего губернаторского корпуса страны".