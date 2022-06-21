А как тебе такое?: сын Илона Маска заявил, что меняет пол и отказывается от фамилии отца

Сын миллиардера Илона Маска решил сменить пол и отказаться от фамилии отца, чтобы дистанцироваться от знаменитого родителя как можно дальше. 18-летний Ксавье Александр Маск заявил о своем решении и отметил, что оно не подлежит обсуждению.

Как сообщает The Blast, почти сразу после дня рождения в апреле Ксавье подал в суд прошение об изменении имени на женское. Согласно документам из верховного суда Калифорнии в округе Лос-Анджелес, слушание назначено уже на 24 июня.

"Гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связан с ним каким-либо образом", — процитировало издание фрагмент из заявления Ксавье о причинах прошения.

Он просит называть его Вивиан Дженна Уилсон.

Ксавье - первенец Маска от первого брака с писательницей Джастин Уилсон. У него есть брат-близнец. В этом браке у Маска родились еще трое сыновей, сейчас им по 16 лет. В 2008 году пара подала на развод. Они по-прежнему делят опеку над своими пятью детьми.