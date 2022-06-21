Врачи удалили черную плесень с лица мужчины, который переболел коронавирусом

В Нижнем Новгороде специалисты больницы имени Семашко впервые в регионе провели сложнейшую операцию по удалению тканей лица, пораженных черной плесенью. Мужчина начала страдать ею после перенесенного коронавируса.

По словам главного врача больницы Николая Миронова, хирургическое вмешательство прошло успешно, послеоперационный период протекает без осложнений.

Врачи пояснили, что такое тяжелое осложнение ковида как мукормикоз появляется редко и только у пациентов со слабым иммунитетом и сахарным диабетом.

Он проявляется в виде некрозов и гнойных воспалений тканей и костей, в том числе - с полной атрофией зрительного нерва и потерей зрения из-за продуктов жизнедеятельности грибка.