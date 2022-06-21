Орал, пинал машины и избил жену: в Казани задержали полуголого и босого неадеквата

Минувшей ночью в Казани был задержан полуголый и босой местный житель. В полицию позвонили жильцы домов с улицы Декабристов. Они пояснили, что по дворам бегает совершенно неадекватный полуголый мужчина совсем без обуви.

Он кричал и пинал попавшиеся на глаза автомобили. А перед тем, сообщили местные жители, он поругался с супругой и избил ее. Якобы поводом для расправы стало желание женщины расстаться с мужем, пишет "Татарстан-24".

"31-летний казанец в состоянии опьянения задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции", - сообщил начальник пресс-службы Управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.