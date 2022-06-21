Автомобиль Роналду Bugatti Veyron ценой в 2 миллиона евро попал в аварию

Автомобиль Bugatti Veyron, принадлежащий футболисту "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, попал в ДТП на острове Мальорка в Испании, сообщает The Sun.

Сам Роналду и его семья, которые сейчас отдыхают на Мальорке, в момент аварии не были в машине, вел автомобиль сотрудник футболиста. Он не справился с управлением и врезался в стену рядом с жилым домом.

Автомобиль получил весьма значительные повреждения. На данный момент делом занимается испанская полиция. Отмечается, что стоимость автомобиля, способного развивать скорость более 400 км/ч, составляет 1,7 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллионов евро).