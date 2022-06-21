Мэрия Казани: центр города на сутки останется без воды

23 июня в Казани на сутки без воды останется центральная часть города. Речь идет об отключении водоснабжения в ряде домов Вахитовского района. Причина уважительная. Как сообщили в мэрии Казани, отключение связано с необходимостью подключения двух водопроводов на Спартаковской.

Воду отключат в 9 часов утра и вернут к 6 утра 24 июня.

Это коснется домов по нечетной стороне от № 15/8Б до № 23 по улице Салимжанова, № 85а, 86, 88 по Островского, № 21, 21а, 35 по Спартаковской, № 8б/15, 8в/15, 10а по Миннуллина и № 2, 47 по Такташа.

При необходимости можно запросить доставку воды автоцистернами, если подать заявку.