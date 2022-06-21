Папа - тот еще тиран: Мужчина месяцами бил, запирал в вольере и привязывал к кровати 10-летнюю дочь

В Астраханской области местный житель несколько месяцев издевался над своей 10-летней дочерью. 32-летний мужчина регулярно бил девочку и запирал в собачьем вольере. Во время избиения в ход шли не только руки, но ремень и деревянная палка. На ночь отец привязывал дочь к кровати.

Злоумышленник проживал с женщиной и ее двумя детьми. Родная дочь переехала к нему после того, как её мать признали виновной в убийстве. Истязания со стороны отца продолжались с февраля по апрель текущего года.

На мужчину возбудили уголовное дело за истязание несовершеннолетнего. В настоящее время расследование завершено. Материалы переданы в суд на рассмотрение. Астраханцу грозит от трёх до семи лет лишения свободы.