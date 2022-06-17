В Казани завтра, 18 июня, ограничат движение по 16 городским улицам

В субботу, 18 июня, в связи с проведением в Казани соревнований по триатлону и чемпионата России в рамках турнира Ironstar Timerman Cup, будет перекрыло движение по 16 городским улицам.

Так, с 6.00 до 13.00 автомобили не смогут проехать по следующим участкам:

улица Чистопольская, от кругового движения улицы Хакима и улицы Чистопольской до второго съезда к стадиону «Ак Барс Арена»;

внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена» ;

съезд с проспекта Ямашева по нижнему мосту возле дома №122б по проспекту Ямашева

съезд с проспекта Ямашева по нижнему мосту возле дома №39 по Сибирскому тракту.

С 6.00 до 17.00 проезд будет ограничен уже на других участках: