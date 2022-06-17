В Казани завтра, 18 июня, ограничат движение по 16 городским улицам

В субботу, 18 июня, в связи с проведением в Казани соревнований по триатлону и чемпионата России в рамках турнира Ironstar Timerman Cup, будет перекрыло движение по 16 городским улицам.
Так, с 6.00 до 13.00 автомобили не смогут проехать по следующим участкам:
- улица Чистопольская, от кругового движения улицы Хакима и улицы Чистопольской до второго съезда к стадиону «Ак Барс Арена»;
- внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена» ;
- съезд с проспекта Ямашева по нижнему мосту возле дома №122б по проспекту Ямашева
- съезд с проспекта Ямашева по нижнему мосту возле дома №39 по Сибирскому тракту.
С 6.00 до 17.00 проезд будет ограничен уже на других участках:
- Кремлевская дамба и улица Декабристов (в направлении Московского района до улицы Хакима) – 1,5 правые полосы движения;
- улица Хакима (от улицы Декабристов до улицы Чистопольская);
- улица Амирхана (съезд с Амирхана от улицы Козина до улицы Хакима);
- мост Миллениум, улица Амирхана, улица Вишневского (от улицы Хакима до съезда на улице Ершова в направлении центра города);
- улица Ершова, улица Маркса (от улицы Вишневского до улицы Толстого в направлении движения к площади Свободы);
- улица Толстого;
- улица Большая Красная (от улицы Толстого до улицы Батурина);
- улица Малая Красная (по направлению от улицы Бассейной до улицы Большая Красная);
- улица Лобачевского (от улицы Большая Красная до улицы Маркса);
- улица Нагорная (от башни монастырской стены до улицы Большая Красная).