Мужчина до смерти забил жену в салоне такси по пути домой

В Балаково Саратовской области вынесли приговор мужчине, который до смерти забил жену в салоне такси.

33-летний мужчина с другом отдыхали в баре. Вечером он не смог дозвониться до 32-летней супруги, которая собиралась в один из райцентров. Это разозлило мужа. Он сел с другом в такси и поехал в тот населенный пункт, в который собиралась по делам его жена.

Там он нашел женщину, посадил в такси и в салоне по пути домой начал избивать.

В городе избитая гражданка сообщила, что ей плохо. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи госпитализировала ее в реанимацию. Спустя два дня потерпевшая скончалась.

Балаковца признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорили к 8 годам колонии строгого режима.