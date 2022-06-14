Украинские военные в спину расстреляли 32-х своих бойцов, когда те собирались сдаться в плен русским

Загрядотряды украинских националистов открыли огонь по своим же: расстреляли бойцов 54-й бригады ВСУ, которые решили сдаться. Погибли на месте 32 человека.

Об этом сообщил во вторник, 14 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что у Новомихайловки на связь вышли бойцы ВСУ, которые запросили коридор для выхода и сдачи в плен.

"Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину. <...> В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что в ходе специальной военной операции украинская армия продолжает нести значительные потери.

"Особо отмечу, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями", - сообщил он.