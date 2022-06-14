Молния ударила в двоих детей, которые стояли на улице

Накануне днем в Саяногорске молния попала в двоих детей. Об этом рассказали в МЧС Хакасии. Сообщается, что дети 2008 года рождения стояли на улице, рядом с баллоном для накачки воздушных шаров.

Оба ребенка выжили и сейчас находятся в больнице.

В МЧС напомнили, что во время грозы нельзя находиться вблизи от металлических предметов, прятаться под деревьями, стоять у открытых окон и пользоваться мобильными телефонами - все это повышает риск получить удар молнии.