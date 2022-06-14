Русская бабушка против медведя: пенсионерка бесстрашно защитила свою семью от хищника

В Приморском крае обычная русская бабушка мужественно отогнала медведя от своей семьи. Инцидент произошел в населенном пункте Яковлевка, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Хищник пробрался через забор в огород, где в тот момент работала вся семья. Бабушка занималась грядками, рядом с ней играла пятилетняя внучка. Тут же была мать детей и маленький внук.

Как только пенсионерка увидела медведя, она крикнула дочери, чтобы та хватала детей и бежала быстрее. Сама же схватила садовую лейку и с ней пошла на медведя.

Хищник сначала пошел в нападение, но потом передумал, озадачился поведением женщины и сбежал. Но успел зацепить когтями бабушку и внучку: у пятилетней девочки порваны плечи и спина. Ее госпитализировали.

Спасшая семью бабушка лечится дома, прибывшие на место врачи промыли раны и наложили повязки.