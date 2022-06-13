Попал под кассетный обстрел: погибшего на Украине военного из Татарстана похоронят в Башкирии

В Альшеевском районе Башкирии пройдет прощание с 29-летнием Денисом Субханкуловым. Военный из Татарстана погиб, выполняя свой воинский долг в ходе военной спецоперации на Украине. Сегодня, 13 июня с ним простятся в селе Старая Васильевка, об этом сообщила районная администрация.

Ефрейтор Субханкулов погиб, попав под обстрел кассетными боеприпасами.

29-летний военный родился в Менделеевском районе Татарстана, тут же учился, а после срочной службы в армии подписал контракт.

В Башкирии живут его родственники, и именно здесь молодой военный найдет последний приют.