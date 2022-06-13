Пришла с унитазом, глобусом и микрофоном: Беженка с Украины устроила шоу под окнами россиянки

В Италии беженка с Украины отличилась неадекватным шоу: она устроила целую сцену под окнами русскоязычной жительницы. Женщина притащила к ее дому унитаз, стол, микрофон и глобус.

Украинская переселенка стала выкрикивать в адрес россиянки оскорбления. Она обвинила женщину в том, что ее несуществующий сын якобы вторгся на Украину «убивать и насиловать детей».

"Дура, у меня дочка, одна-единственная!" — заявила россиянка в ответ, приводит ФАН.

Женщина вызвала полицию. К прибытию полицейских украинская беженка успела сбежать, оставив унитаз под окнами дома.