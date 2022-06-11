Жене офицера, организовавшей фонд помощи участникам спецоперации на Украине, спалили автомобиль

Жительнице Нижнего Новгорода Наталье Абиевой, которая основала фонд помощи участникам специальной военной операции "Подарки из дома 152", неизвестные сожгли автомобиль, сообщает РИА "Новости".

Сама Наталья говорит, что кто-то мстит ей за основанный фонд.

"Мы заметили разбитое стекло, пожарные определили, что машина была облита каким-то горючим средством и ее подожгли. Машин стояло много, выбрали мою. Я ни капли не сомневаюсь, что это все из-за моей работы в фонде поддержки военнослужащих", — подчеркнула Абиева.

Она также говорит, что будучи женой военного офицера, постоянно получает угрозы в социальных сетях.