СК ищет лжеврача и его жену, которые якобы лечили детей с ДЦП, а на самом деле на них зарабатывали

Известный миолог Николай Никонов и его супруга, от лечения которых стало плохо ребенку с ДЦП в Москве, объявлены в розыск по уголовному делу о мошенничестве и оказании небезопасных услуг,сообщили в столичном главке Следкома.

Следователи установили, что с 2018 года по 2020 год Никонов, который никогда не имел медицинского образования, выдавал себя за врача, который имеет на вооружении эффективный метод лечения ДЦП у детей.

За курс своего авторского массажа "доктор" брал 3 миллиона рублей.

Однако после такого массажа состояние девочки стало только хуже, и родители повезли ее в больницу.

Следствие установило, что помогала Никонову его жена, которая тоже обещала пациентам чудесное исцеление от неизлечимого недуга за деньги.

В интернете и социальных сетях у Никонова была размещена реклама, в том числе многочисленные отзывы, которые обнадеживали родителей, чьи дети страдают ДЦП.