Верховный суд Татарстана ликвидировал Всетатарский общественный центр как экстремистскую организацию

Верховный суд Татарстана ликвидировал Всетатарский общественный центр (ВТОЦ*) за экстремистскую деятельность, решение подлежит немедленному исполнению. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил "Ъ".

С иском о ликвидации ВТОЦ* как экстремистской организации в январе 2021 года обратился лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Прокуратура усмотрела признаки экстремизма в выступлениях активистов на митинге 2019 года, посвященном памяти защитников Казани.

Также в уставе организации были обнаружены "свидетельства экстремистского характера деятельности", так как там зафиксировали "мотивы к приобретению Республикой Татарстан самостоятельности, что может привести к нарушению целостности РФ".

Суд в полной мере согласился с доводами надзорного ведомства, решение о ликвидации принято.

* - экстремистская организация