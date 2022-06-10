200 тысяч дают сразу: офицер рассказал, на каких условиях добровольцы из Татарстана идут на Украину

В Татарстане продолжается формирование отрядов добровольцев для участие в спецоперации на Украине. С каждым добровольцем заключается контракт. Сегодня, 10 июня, из Казани на Украину отбыли 7 человек из разных районов Татарстана.

Участник отбора добровольцев, офицер Рустам Сафиуллин рассказал, что сейчас набирают два батальона Нацгвардии. По данным "Татар-информ", из республики служить по контракту отправляют больше 1000 человек. А с начала этого года контракт подписали уже более 500 человек.

Наиболее часто, поведал Сафиуллин, на Украину добровольцами идут мужчины старше 30 лет, которые уже имеют опыт военной службы. Некоторые служили на Кавказе, в Сирии. С каждым подписывают контракт сроком действия на 4 года.

Из бюджета Татарстана каждый доброволец получает единовременно 200 тысяч рублей. Потом платят по 150 тысяч ежемесячно.

"Эти ребята идут служить по контракту не ради денег. Это для большинства последнее, о чем они думают. Они просто не могут оставаться в стороне", - сказал Сафиуллин, добавив, что амуницией бойцов тоже обеспечивают.