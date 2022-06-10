СК объявил в международный розыск бывшего директора казанского клуба «Казанова»

СК по Татарстану объявил в международный розыск бывшего директора развлекательного клуба "Казанова", расположенного КРК "Корстон". Документы на розыск Наиля Насыбуллина уже поданы, отмечает "Реальное время".

О заочном аресте Насыбуллина накануне попросили Советский районный суд. Ходатайство следователей судьи удовлетворили, заочно арестовав обвиняемого.

Насыбуллину предъявлено заочное обвинение по делу об аферах в БТИ и Росреестре. В федеральный розыск его объявили еще 3 года назад . Сейчас у силовиков появилась информация, что бизнесмен скрывается за рубежом.

Дело БТИ и Росреестра относится к нашумевшим: было похищено 13 участков и квартир на 47 миллионов. Дело рассматривают судьи Приволжского суда. На скамье подсудимых — восемь человек. Вину большинство фигурантов не признают.