В Казани утверждены названия станций метро на новой ветке

В Казани утверждены названия станций на первом участке второй линии метро. Такое постановление подписал глава исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров.

Согласно документам, теперь станция, находящаяся на улице Юлиуса Фучика, будет называться "100-летие ТАССР" и "ТАССРның 100 еллыгы".

Следующей станции, расположенной недалеко от остановки "10-й микрорайон" на той же улице, присвоили название "Академическая".

Станциям, размещенным на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинская, утвердили название "Зилант". Пункт прибытия метро на улице Альберта Камалеева будет называться "Тулпар".

Названия выбирали сами казанцы еще в феврале. Опрос общественного мнения провел МУП "Метроэлектротранс".