Водителей в РФ предупредили об изменении цен на бензин в самое ближайшее время

Обычно в летнее время, когда стартует сезон отпусков, спрос на топливо неминуемо растет, и владельцы заправок незамедлительно реагируют на это и поднимают ценники на бензин. Однако в этом году, скорее всего, стоимость бензина не изменится.

Как полагает экономист Никита Масленников, экспорт российской нефти снижается, все больше ее объемов остается в России и перерабатывается в бензин. Это означает, что любой спрос будет удовлетворен, и повышать стоимость топлива нет смысла.

Местами возможно даже снижение цен на все виды топлива, но оно будет незначительным, уверены специалисты.