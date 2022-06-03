Школьница попала в реанимацию, пытаясь похудеть к морю при помощи таблеток

В Петербурге госпитализировали в тяжелом состоянии 13-летнюю девочку, которая получила отравление медикаментами. Как сообщает 78.ru, школьница переживала, что она толстая. Она заявила родителям, что на море поедет, но будет купаться только в футболке.

После девочка нашла в интернете быстрый способ похудения и выпила 15 таблеток обезболивающего. О своём поступке она рассказала матери, которая и вызвала скорую помощь.

Сейчас школьница в реанимации, состояние ее врачи оценивают как тяжелое. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.