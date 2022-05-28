Сотрудники полиции в Твери накрыли бордель, в котором трудилась в том числе и несовершеннолетняя жрица любви.

Притон создали четверо местных жителей. Они же активно вовлекали девушек в "заработки. Один из организаторов в ноябре прошлого года в соцсетях познакомился с несовершеннолетней. Он не заставлял и не запугивал ее, а просто уговорил начать работать в его "учреждении", замаскированным под массажный салон.

Бордель работал круглосуточно, под видом массажного салона. На работу принимали чаще всего девушек, не имеющих постоянного жилья и работы в Твери, обещая предоставить жильё и высокую зарплату.

Трое подозреваемых отправлены под домашний арест, в отношении одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.