Бывший военком Советского района Казани Рустем Шакиров - теперь фигурант уголовного дела и обитатель СИЗО, сообщает "Татар-информ".

В военкомате прошла проверка соблюдения законодательства при призыве граждан на военную службы, ее провели сотрудники отдела военной контрразведки ФСБ РФ по Казанскому гарнизону. Им помогла сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану.

Обнаружилось, что во время осеннего призыва в 2020 году военком получил 220 тысяч от троих призывников. Деньги он передал неустановленным пока сотрудникам, которые должны были внести ложные данные о состоянии здоровья призывников в их личные дела.

С должности Шакиров был уволен в 2021 году. Сейчас он обвиняется в посредничестве при передаче взятки.

Приволжский суд Казани накануне принял решение отправить Шакирова в СИЗО.