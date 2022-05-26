В Тюмени оказалось сорванным выступление детского хора из-за того, что детям в нем стало плохо. Детей начали выводить прямо во время концерта, со сцены.

Очевидцы произошедшего рассказали, что школьники простояли на сцене под осветительными приборами около часа в ожидании, пока все номера покажут другие участники концерта. В итоге плохо стало 17 юным артистам.

Теперь в отношении руководителей Тюменской филармонии пройдут проверки. Пока начальники уверяют, что они тут ни при чем, что дети просто "сами переволновались".